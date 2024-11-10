Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma ile Vali Mustafa Eldivan tarafından bir konuşma yapıldı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Atatürk konulu şiirler okunarak 10 Kasım konulu sinevizyon gösterimi ile oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Gösterilerin ardından öğrencilerden oluşan koro tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Programın ardından Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Akbaş ve Garnizon Komutanı Gürol Akkaya tarafından 10 Kasım dolayısıyla İlkokul, Ortaokul ve Liselerde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi.

Törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.