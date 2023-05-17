Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 10-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve 57 üniversiteden 267 sporcunun katıldığı şampiyonada büyük başarı göstererek bronz madalya kazanan öğrenci Kübra İyi, Bayburt Üniversitesinin Türkiye geneli Taekwondo derecelerine bir yenisini daha ekledi. Derece yapan öğrencilerin 20 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihlerinde Çin'in Sichuan kentinden düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Oyunlarına (FISU) katılma hakkı kazandığı Şampiyona, geniş katılımıyla dikkat çekti. Başarı sonrası açıklama yapan madalyalı sporcu İyi, "Üniversitemizde başarılarıyla tatlı rekabete vesile olan sporcu arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de bir geleneğin doğuşuna katkı sunuyoruz. Taekwondo'nun geleceğini doğru okuyoruz ve üniversite olarak sistem yaklaşımları geliştiriyoruz. Sistem odaklı bu düşünce, bizleri madalya kazanmanın ötesinde bir motivasyonla disiplinimizle özdeşleşmeye teşvik ediyor. Böylece başarıyı sistemli ve sürdürülebilir hale getiren bir ekolü inşa ediyoruz. Böylesine güçlü bir sistemde biz sporculara kalan ise inanç ve disiplinle kendini gerçekleştirmek. Sürecin her aşamasında bizimle olan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, Dekanımız Prof. Dr. Çetin Yaman'a ve Enstitü Müdürümüz Doç. Dr. Murat Kul'a teşekkür ederim. Daha iyileri için birlikte çalışacağız." dedi.



Türkiye derecesi için tebriklerini ileten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Sporda başarı kazandığımız branşlar çeşitlendikçe, spor kültürümüz de paralel olarak zenginleşiyor. Bu sebeple, spesifik branşların kemikleştiği bir sistem yerine sporun tüm branşlarında dinamik yapılar içeren bir sistemi önemsiyoruz. Sporun olduğu her alanda ve branşta sporcularımız tarafından temsil ediliyoruz. Bu çeşitlilik, bizim en öncelikli birikimimizdir. Spor mozaiğimize renk katan değerli öğrecimiz Kübra İyi'ye, yaşattığı gurur vesilesiyle teşekkür ediyor, daha nice başarılarının mutluluk hissine ortak olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.