Marmara’nın incisi Uludağ, 18-20 Temmuz’da 8’inci kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail’e ev sahipliği yapacak. 6 parkurda 2 bin 650 sporcu doğayla mücadele edecek.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en prestijli dağ ultra maratonu unvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail, 8’inci kez kapılarını açıyor.

18-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Bursa’nın 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ’ında gerçekleşecek yarış, 20 ülkeden 2 bin 650 sporcuyu bir araya getirecek.

“Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganıyla düzenlenen etkinlik, Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Uludağ Premium’un isim sponsorluğunda koşulacak.

6 PARKURDA KIYASIYA MÜCADELE

Yarış, her seviyeden koşucuya hitap eden 6 farklı parkurda düzenlenecek: UPUT100K (100 km, 4620 m tırmanış), UPA66K (66 km, 3600 m tırmanış), UPM42K (42 km, 2353 m tırmanış), UPE30K (30 km, 1510 m tırmanış), UP16K (16 km, 500 m tırmanış) ve UP6K (6 km, 210 m tırmanış). Yeni eklenen 42K parkuru, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Parkurlar, Uludağ’ın eşsiz doğasında, nadir bitki türleri arasında yüzde 60’a varan patika ve single track yollardan oluşacak.

Yarışlar, 19 Temmuz Cumartesi sabahı 06:00’dan itibaren başlayacak ve farklı bitirme süreleriyle tamamlanacak.

20 ÜLKEDEN SPORCULAR ULUDAĞ’DA

Türkiye’nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç’ten sporcular, Uludağ’ın zorlu parkurlarında ter dökecek.

2 bin 650 koşucu, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

YARIŞIN ÖTESİNDE BİR FESTİVAL

Uludağ Premium Ultra Trail, sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir festival havasında geçecek.

Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox’un sahne alacağı konserler, katılımcılara ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Organizasyon, Mint Organizasyon tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ANDA Arama Kurtarma’nın destekleriyle düzenlenecek.

Sosyal sorumluluk partneri Adım Adım olurken, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Doca Textile Tech gibi markalar ana sponsorlar arasında yer alıyor.

Bu arada Uludağ’ın büyüleyici manzaraları eşliğinde gerçekleşecek yarışa 10 gün kala hazırlıklar tamamlandı. Sporcular, Uludağ’ın patikalarında hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorlayacak.

YARIŞ GÜZERGAHLARI

Doğa sporları tutkunları için unutulmaz bir deneyim vaadeden organizasyonun yarış güzergahları ise şöyle:

ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM MEDIUM TRAIL 42K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Uludağ Volfram Bölgesi, Keşiş Tepe üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Zeyniler Köyü, Sarıalan, Softaboğan güzergahını takip ederek oteller bölgesinde bitecek.

ULUDAĞ PREMIUM EPIC TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesi’nden geçerek oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.