Değişen dünya eğitim ekosistemi gereğince farklı performans ölçüm kriterlerine yönelerek daha efektif ölçümler yapan sıralama platformları, üniversitelerin gerçek etkilerini ortaya koyan niteliksel kategoriler oluşturmayı sürdürüyor. Bu bağlamda URAP'ın yeni tasarladığı "en fazla dünya sıralamasında yer alma" ölçütlü kategori, sıralama dengelerine yenilikçi bir bakış açısı getirdi. URAP'ın yanı sıra Webofmetrics, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, SCI MAGO, THE, RUR ve US NEWS & WORLDS REPORT olmak üzere dünya çapında toplamda 11 sıralama platformunun listeleri araştırılarak sunulan yeni sıralamaya göre; URAP, Webofmetrics ve SCI MAGO indekslerinde sıralanan Bayburt Üniversitesi, 3 platform ile listeye 106. sıradan giriş yaptı. Bu yıl içerisinde QS ve THE platformlarına başvuruyu tamamlayan ve önümüzdeki yıl sıralama listesine girmesi beklenen Bayburt Üniversitesi, böylece mevcut sayıyı 5'e çıkaracak ve listede ilk 60'a girme potansiyelini yükseltecek.



Yeni sıralama kategorisi hakkında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Dünyadaki kurumsal esneklik ve nitelik kapasiteleri değiştikçe geleneksel ölçümlere ek olarak yeni sıralama ölçütleri önem kazanıyor. URAP, 2022 yılına yönelik olarak alışılmışın dışında bir sıralama kategorisi sunarak bu paradigma değişimini yansıttı. Bu değişim, üniversitelerin gerçekçi konumunu ve niteliğini anlamak için önemli göstergeler içeriyor. Bu anlamda ilk 50 hedefimizi yarıladığımızı gösteren ciddi bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Çünkü mevcut listene 5 platformun listesine giren üniversitelerin ilk 60'ta yer aldığı görülüyor. Önümüzdeki yıl bu sayıyı 5'e çıkarmak, sonraki 3 yılda ise 8'e çıkarmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kademeli olarak ilk 50, ilk 30 ve ilk 20 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu ilerleyişte emekleri olan tüm personelimize, öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.