Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı ile hizmete aldığı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde down sendromlu bireylerin ailelerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla faaliyete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde önemli bir eğitim programına daha imza attı. İzmit Eski Vinsan Kampüsü’nde yer alan ve erken çocukluktan yetişkinliğe kadar geniş bir yaş grubuna hizmet sunan merkezde, down sendromlu bireyler ve ailelerine yönelik beslenme eğitimi düzenlendi.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görevli diyetisyen tarafından verilen eğitimde, down sendromlu bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflendi. Eğitime katılan ailelere, bireylerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun kişiye özel beslenme planlarının önemi vurgulandı. Günde üç ana öğün olacak şekilde düzenli ve dengeli beslenmenin temel prensipleri anlatıldı.

OBEZİTE VE KABIZLIK RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Down sendromlu bireylerde obezite riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu nedenle beslenmenin sıkı takiple yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Yağ ve şeker oranı azaltılmış öğünlerin tercih edilmesi, lifli gıdalara yönelinmesi ve su tüketiminin artırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, düşük kas tonusu nedeniyle down sendromlu bireylerde sık rastlanan kabızlık sorununa karşı da önlemler paylaşıldı.

Eğitimde, bireylerin beslenme becerileri değerlendirildi; kusma, pütürlü gıdalara geçememe ve besin reddi gibi sık karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yolları anlatıldı. Down sendromunda bağırsak mikrobiyotasının sağlığı da öne çıkan başlıklar arasındaydı. Bağırsak sağlığı ile ruh halinin bağlantısına dikkat çekilerek, bağırsak dostu besinler tanıtıldı.

SOSYAL ETKİLEŞİMİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Uzmanlar, down sendromlu bireylerde besin seçiciliği veya yetersiz beslenme gibi durumların, sosyal etkileşim ve fiziksel aktivite ile olumlu yönde değiştirilebileceğini ifade etti. Merkezde gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerle bireylerin sadece fiziksel değil, sosyal ve ruhsal gelişimlerinin de desteklendiği vurgulandı.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen bu tür eğitimlerle, ailelerin çocuklarının gelişimini daha bilinçli bir şekilde yönetmesi ve günlük yaşamlarında daha sağlıklı kararlar alması amaçlanıyor. Eğitim sonunda aileler, hem beslenme hem de genel sağlıkla ilgili bireysel danışmanlık alma imkânı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “her birey için eşit ve erişilebilir hizmet” anlayışıyla hayata geçirdiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor.