Türkiye'nin en büyük havacılık ve uzay festivali olarak geniş kitlelere hitap eden TEKNOFEST'in 10'uncusu, 2024 yılında Adana'da düzenlenecek. İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı TEKNOFEST, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yaparken, bu yıl 46 ana kategoride 117 alt kategori için çağrıya çıktı. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinden on binlerce proje başvurusunun yapıldığı TEKNOFEST'te daha önce final heyecanı yaşayan Bayburt Üniversitesi, öğrencilerinin, Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığıyla hazırladığı 67 proje ile 30 milyon liranın üzerinde ödülün ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteğinin sağlanacağı yarışmalardan zaferle ayrılmak için yarışacak.





TEKNOFEST yarışmalarına yönelik 5 kat artan ilginin sevindirici bir gelişme olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bu gelişme, hoş bir tesadüf değil; bilakis doğru ve iyi planlanmış bir hedefti. Ülkemizin millî teknoloji hamlesinin en önemli paydaşları olan üniversitelerin kendilerini gerçekleştirmek için önemli bir fırsat sunan yarışmalarda 2025 yılı itibariyle her yıl 100 proje başvurusu ve 5 final hedefimiz var. Bu yıl hedefimiz 50'ydi ve hedeflerimizin üzerine çıktık. TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerindeki başarımızı TEKNOFEST'e taşımakta ve ülkemizin yüz akı olmakta kararlıyız. Bu istikrarlı başarıda emeği büyük olan Teknoloji Transfer Ofisimize, öğrencilerimize ve danışmanlarımıza çok teşekkür ederim. TEKNOFEST'in takım halinde başvuru alıyor olması, proje kültürümüzün eriştiği kolektif çalışma iklimini örneklemesi bakımından da önemli." dedi.