Bayburt Üniversitesi 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri kapsamında Mustafa Ahıskalıoğlu'nu Anma gecesi düzenlendi.

Programda Naci Ahıskalıoğlu Günün önemine binaen konuşma yaptı ve programın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkürlerini ifade etti.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde, Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından söz ve müziği merhum Ahıskalıoğlu'na ait eserler ile çeşitli yörelerden türküler seslendirildi.

Mustafa Ahıskalıoğlu adına Oğlu Naci Ahıskalıoğlu ile Torunu Sefa Ahıskalıoğlu'na plaket ve çiçek verilmesiyle sona eren gecede Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.