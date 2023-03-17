Depremzede çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyen zorunlu göç ve imkan kısıtlarına bir çözüm geliştirmek amacıyla KYK yurdundaki misafiler için Çocuk Oyunları Şenliği düzenleyen öğrenciler, geleneksel oyunlardan modern oyunlara kadar birçok eğlenceli konsepti çocuklarla paylaştı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Sarikaya, çocukların yüz yüze olduğu bazı fırsat eşitsizliklerini daha belirgin hale getiren deprem süreci ve sonrasındaki negatif etkileri azaltmak üzere bir etkinlik düşündüklerini ifade ederek, "Meslek Yüksekokulumuzdaki kadın akademisyenler, dezavantajlı kadın ve çocuklarla bir araya gelerek bir dayanışma günü tertiplemek istediler. Anestezi programı öğrencilerimiz de süreç için bir oyun şenliği önererek içeriği zenginleştirdiler. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin el emeği ile tasarlanan Oyun Şenliği, çocukların özgür bir alanda yeniden çocukluklarını yaşayabilmelerine vesile oldu. Depremin sosyo-psikolojik etkisini doğru bir telafi mekanizmasıyla ortadan kaldırmak için, fırsat eşitliğini inşa etmemiz gerekir. Bunun gerçekleşmesine katkı sunan tüm akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.



Oyun şenliğini dizi etkinlik olarak sürekli kılmak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, "Normalleşmenin tüm bileşenlerini kapsayan kategorilerde toplumla entegrasyon projeleri üzerine çalışıyoruz. Yakın bir zamanda yayımladığımız proje çağrısı, depremzede vatandaşlar başta olmak üzere tüm topluma hitap eden bir dizi sosyal, sportif, gastro-kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinliklere vesile olacak. Bugünkü etkinlikte emeği geçenleri tebrik ediyor, çocuklarımızın mutluluğunun bizler için umut olduğunu ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.