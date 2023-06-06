Gün ışığıyla iç içe geçen bir yüksek konforlu ders çalışma deneyimine hitap etmek üzere tasarlanan ve milyonlarca basılı ve dijital kaynağa erişim imkanlarını sunan Kütüphane, sınava hazırlık maratonunun son dönemecinde olan öğrencileri ağırlayacak. Kaynak temininin yanı sıra grup çalışması ve sesli çalışma taleplerini de karşılayan Kütüphane, Bayburt'ta YKS sınavına hazırlanan tüm öğrencilere verimli çalışma performansı vadediyor. Sınavın gerçekleşeceği güne kadar öğrencilere açık olması planlanan Kütüphane, gün boyunca; saat 08:00 ila 22:00 saatleri arasında tam kapasiteyle hizmet verecek.



Öğrenci odaklı kurumsal hizmet politikası çerçevesinde alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, toplumsal katkı ilkesini sürdürülebilir öğrenme nesilleri politikasıyla bütünleştirdiklerini söyledi. Sözlerine sürdürülebilir eğitim nesillerinin önemine vurgu yaparak devam eden Rektör Türkmen, "Eğitimde bir yükseköğrenim basamağı olan Üniversiteye kadar geçen süreçteki tüm eğitsel basamaklar ile dönüm noktalarını bütünsel yaklaşımla ele alıyoruz. İlköğretimden yükseköğretime kadar geçen sürecin tüm kademelerinde yer alarak, sürdürülebilir eğitim nesillerinin yetişmesine katkı sunuyoruz. Bu çerçevede sınava girecek tüm öğrencilerimizi milyonlarca kaynakla ve gün ışığıyla iç içe bir hazırlık deneyimine bekliyoruz. Merkez Kütüphanemiz, 16 Haziran Cuma gün sonuna kadar 08:00-22:00 saatleri arasında YKS hazırlığında olan tüm öğrencilerimize açık olacak. Öğrencilerimize diyoruz ki; hayalin olan üniversiteye, hayallerin gerçekleştiği yer olan Üniversitemizde hazırlan!" ifadelerini kullandı.