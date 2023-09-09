Türkiye'de az sayıda üniversitede bulunan İslâm Hukuku doktora programının yanı sıra, Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, Sınıf Eğitimi tezli yüksek lisans programı ve İklim Değişikliği ve Politikaları disiplinlerarası yüksek lisans programının bu yıl ilk kez öğrenci alım ilanına çıktığı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün bünyesindeki toplam program sayısı da 15'e yükseldi.

İlan edilen kontenjanların önemli bir kısmında doluluğa yaklaşan programlarda boş kalan kontenjanlar için kesin kayıt tarihleri olarak 20-22 Eylül belirlendi. Yeni açılan programlara yönelik kayıt süreçleri hakkında açıklama yapan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, lisansüstü eğitim yaklaşımının dönüşümüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Lisansüstü eğitime geleneksel yaklaşım çerçevesinde, yalnızca kariyerlerine akademisyen olarak devam isteyen öğrencilere hitap eden bir planlama gerçekleşirdi. Günümüzde lisansüstü eğitimin akademisyen adaylarıyla kısıtlanmadan alanlarında uzmanlaşmak ve öğretici, yani doktor olmak isteyen tüm kariyer adaylarına hitap ettiği bir çağdaş anlayışın inşa sürecindeyiz. Bu paradigma dönüşümü, ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına yanıt verecek olan esnek uzmanlaşma birikiminin oluşması için yeni bir eğitim yaklaşımını planlamak anlamına geliyor.

Toplumsal süreçler ve sorunlar karmaşıklaştıkça, akademi odaklı sektörel ve meslekî çözüm pratiklerimiz de çok yönlü ve disiplinlerarası bir nitelik kazanıyor. Bu çerçevede yeni açılan programlarımızın hem akademik hem de meslekî sermayeye katkı sunmasını önemsiyoruz. İslam Hukuku alanında doktora düzeyinde eğitime geçmek, bölgesel misyonumuz açısından oldukça değerli. Bununla birlikte sürdürülebilirlik ihtiyaçları arasında yer alan eğitim, iklim değişikliği ve spor disiplinlerine nitelikli personel yetiştirmek için lisansüstü eğitim kapasitemizi genişlettik. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.".



Yeni programlara yönelik başvuru ve kayıt takvimine aşağıdaki linkten erişilebilir;

https://www.bayburt.edu.tr/tr/ 2023-2024-guz-yariyili- lisansustu-ogrenci-alim-ek- ilani