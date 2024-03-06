“Bayburt'un ve Dede Korkut'un destansı ilim ve irfan mirası üzerinde yükselen genç nesillerimizin hikâyesini anlatan Bayburt Üniversitesi Marşını gururla sunarız.

Biz, yaşımızdan fazlasıyız. Çünkü genç ruhlarımız, bize atalarımızdan mirastır...”

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen sosyal Medyada Üniversitenin Marşını bu sözlerle paylaştı.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MARŞI

Güvenli şehrin huzurlu Üniversitesi

Dede Korkut destanıyla gönülleri coşturur

Kahraman ecdadın mirasıyla yürürüz

Bayburt Kalesi gibi güçlü dimdik dururuz

Güvenli şehirde bilgi ile Coşan

İlimle aydınlanan bilimle donanan

Yıldız gibi Parlayan gençlikle koşan

Bayburt ,Üniversitesiyle parlayan gençlikle koşan

Bilgiyle donanır İlimle yükseliriz

Bayburt Üniversitesinde geleceğe yön veririz

Kahramanlarla yürür gururla ilerleriz

Çoruh gibi çağlar umutlar yeşertiriz

Şehirde birlik ile Coşan ilimle aydınlanan

Bilimle donan yıldız gibi parlayan

Gençlikle koşan Bayburt

Üniversitesiyle parlayan gençlikle koşan

Bayburt Üniversitesiyiz biz

Bayburt Üniversitesi Bayburt Üniversitesi