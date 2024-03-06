“Bayburt'un ve Dede Korkut'un destansı ilim ve irfan mirası üzerinde yükselen genç nesillerimizin hikâyesini anlatan Bayburt Üniversitesi Marşını gururla sunarız.
Biz, yaşımızdan fazlasıyız. Çünkü genç ruhlarımız, bize atalarımızdan mirastır...”
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen sosyal Medyada Üniversitenin Marşını bu sözlerle paylaştı.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MARŞI
Güvenli şehrin huzurlu Üniversitesi
Dede Korkut destanıyla gönülleri coşturur
Kahraman ecdadın mirasıyla yürürüz
Bayburt Kalesi gibi güçlü dimdik dururuz
Güvenli şehirde bilgi ile Coşan
İlimle aydınlanan bilimle donanan
Yıldız gibi Parlayan gençlikle koşan
Bayburt ,Üniversitesiyle parlayan gençlikle koşan
Bilgiyle donanır İlimle yükseliriz
Bayburt Üniversitesinde geleceğe yön veririz
Kahramanlarla yürür gururla ilerleriz
Çoruh gibi çağlar umutlar yeşertiriz
Şehirde birlik ile Coşan ilimle aydınlanan
Bilimle donan yıldız gibi parlayan
Gençlikle koşan Bayburt
Üniversitesiyle parlayan gençlikle koşan
Bayburt Üniversitesiyiz biz
Bayburt Üniversitesi Bayburt Üniversitesi