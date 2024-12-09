Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, taraflar iş birliğinin önemi üzerine açıklamalarda bulundu.



Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu iş birliğinin iki üniversite arasında yeni ufuklar açacağına dikkat çekerek şunları söyledi:



“Bayburt Üniversitesi olarak akademik iş birliklerini önemsiyor ve bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi için ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Adıyaman Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, sadece üniversitelerimiz için değil, ülkemizin bilimsel kapasitesini artırmak adına da büyük bir adımdır. Bu iş birliği, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için yeni fırsatlar sunacak, bilgi paylaşımını ve akademik üretkenliği teşvik edecektir. İnanıyorum ki bu protokol, bilimsel paydaşlıkla daha güçlü yarınlar inşa etmemize vesile olacaktır. Tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”



Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise yaptığı konuşmada, iki üniversitenin ortak projelerle bilim dünyasına değer katacağını vurgulayarak, öğrencilerin ve akademisyenlerin iştirak edeceği ortak proje çalışmalarının iki üniversitenin kurumsal gelişimine nitelikli etkide bulunacağını ifade etti ve protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.



İmza töreninin ardından her iki rektör, iş birliğinin sadece akademik çalışmalarla sınırlı kalmayıp, kültürel ve sosyal etkinliklerle de destekleneceğinin altını çizerek, bu tür iş birliklerinin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini belirtti.





Bayburt Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi arasındaki bu protokol, akademik ve bilimsel alanda yeni projelere kapı aralayarak, her iki üniversitenin güç birliği yapmasına vesile olacak.