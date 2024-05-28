Oyunların son gününde 70 kg, 80 kg, 87 kg ve 87 kg üstü kategorilerde birçok Türk sporcu madalya kürsüsünde yer alırken, Bayburt Üniversitesi öğrencisi Arif Efe Köse, 87 kg üstü kategoride bronz madalyayı Sırp sporcuyla paylaştı. Avrupa'nın en önemli ve geniş katılımlı Taekwondo organizasyonlarından biri olan Çoklu Taekwondo Oyunlarında yüzlerce sporcu arasından yarı finale yükselerek madalya başarısı gösteren Arif Efe Köse, Bayburt Üniversitesinin bu branştaki uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi. Böylece Avrupa'nın neredeyse tüm önemli Taekwondo organizasyonlarında madalya kazanma başarısı sergilenmiş oldu. Madalya töreni sonrasında duygularını ifade etmek için bir mesaj paylaşan Köse, "Başarı, hedef tutturmaktır. Eğer çeyrek finali hedefler ve görürseniz başarılısınızdır. Ancak şampiyonluk hedefleyip final kaybederseniz başarısız olursunuz. Biz, kademeli başarı hedefleyen bir kariyer planını uyguladığımız için, buraya finallere kalma hedefiyle gelmiştik ve hedefimizi tutturduk. Hedeflerimizi belirlerken bizleri her daim cesaretlendiren Rektörümüz ve Dekanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ederim." dedi.





Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Köse'yi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, "1400 sporcunun yarıştığı bir şampiyonada ilk üç arasında yer almak, önemli bir başarıdır. En iyiler arasında olmak, bir klasman başarısıdır. Biz, hep madalya mücadelesi veren sporcular ve takımlar klasmanında tutunmayı başararak bir seviye inşa ettik ve bunun istikrarı için çalışacağız." ifadelerini kullandı.