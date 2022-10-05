Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimi yapıldı. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan yeniden seçildi.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimleri için sandık başına giden üyelerin oylarıyla güven tazeleyen Başkan Süleyman Seyhan 4 yıl daha görev yapacak.

1.Gurup. Süleyman Seyhan 19 - Recep Ağın 4

2. Gurup. Süleyman Seyhan 19 - Recep Ağın 14

3- Gurup. Osman Gülsüm 58 - Fatih Ötünç 23

4-Gurup. Nazmi Mazlum 20 - İlhan Ergül 16

5-Gurup. Mahmut Osmanoğlu -36 Recep Ağın 18

6-Gurup . Süleyman Seyhan - 53 Tevhit Köroğlu 11

7-Gurup . Ali Karslı 41 -Güral Tarba 17