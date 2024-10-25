İstanbul’da ikamet eden, rahatsızlığı dolayısıyla Antalya’ya götürülen Fırat Kızıltuğ’dan üzen haber geldi. Kızıltuğ, dün gece hayata gözlerini yumdu.

Bayburt’un ilk fotoğrafçısı ve Bayburt Bandosu’nun şefi Ahmet Kızıltuğ’un oğlu olan Fırat Kızıltuğ 1935 yılında Bayburt’ta doğdu. Çocukluğu Bayburt’ta geçen Kızıltuğ, ilk ve orta öğretiminin ardından Trabzon Öğretmen Okulu’ndan 1956 yılında mezun oldu. Erciş ve Ergani’de öğretmenlik yaptı.

Çocuk yaşlarda babasından aldığı müzik eğitimini zaman içerisinde geliştirdi. İstanbul’a geldiğinde İleri Türk Musikisi Konservatuarı’nda yer aldı. Zamanla burada yöneticilik ve hocalık yaptı. 1980 yılında öğretmenliği bıraktı. Devlet Korosu’nda Münir Nurettin Selçuk ile birlikte sahneye çıkmaya başladı. Kızıltuğ, Devlet Korusundan emekli oldu. Viyolonseli Türk Müziğine kazandıran isimler arasında anıldı. Necip Fazıl’ın Aydınlık ve Zindan’dan Mehmede Mektup şiirlerinin bestekârı olan Kızıltuğ’un çok sayıda bestesi bulunmaktadır.

"Türklük Bir İmtiyazdır" adlı ilk şiirini 1954 yılında yazdı. Ahmet Kabaklı tarafından Kul Ozan mahlası verilen Fırat Kızıltuğ edebiyat tarihi kitaplarında eserleri ile birlikte yer aldı.

İlki 1997 yılında olmak üzere ‘Bayburt Şikesteleri’ adı altında 12 ayrı şiir kaleme aldı. Şehit Osman’a ithafen kaleme aldığı ve çocukluğunun Bayburt’unu anlattığı bu şiirler, Türk Edebiyatı’nın en ünlü şairlerinden Şehriyar’ın ‘Haydar Baba’ şiirlerine nazire olarak yazılan en iyi şiirler arasında gösterildi.

Çırak Hicvi mahlası ile hiciv şiirleri de kaleme alan Kızıltuğ’un bu şiirleri Kitâb-ı Yave’de toplandı.

Hikâye ve romanları da bulunan Kızıltuğ, müzik tarihi alanında Satrançnâme, Dildeste ve Dilbeste'yi neşretti. Kızıltuğ’un Kop Dağı’ndan Birinci Ordu’ya, Bir Dâne Bir Dâne, Mavi Karanlık, Oğuz Destanı, Çocuklara Müzik, Kitâb-ı Yâve, Dildeste, Bandodan Klasik Müziğe, Satrançname, Açıklamalı Şarkılarımız, Dilbeste, Bahar Neğmesi, Müzik Sohbetleri, Şikesteler, Şiirler, Kop Dağından Birinci Orduya, Tilmaç At Hikâyeleri, Bayburt Şikesteleri, Necdet Yaşar’la 60 Yıl, Çal Söyle Şarkımı adlı kitapları bulunmaktadır. Kitapları Ötüken, Pan ve Akıl Fikir Yayınları tarafından neşredildi.

Yazıları şiirleri, öyküleri ve makaleleri Bayburt Postası, Türk Edebiyatı, Diyalog Avrasya, Haber 69, Kardaşlık, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yeni Avrasya ve Yesevi gibi dergilerde; Özbekistan Edebiyat, Önce Vatan, Medebiyet ve Ayyılldız gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

Türk Edebiyatı Vakfı'nda verdiği Türk musikisi seminerleri ile de hatırlanan Kızıltuğ, "Çoruh Çağlar Nenni Söyler" ile Necip Fazıl Kısakürek Senaryo Yarışması'nda jüri özel ödülü kazandı.

2011 yılında ESKADER'den Müzik Ödülü, Bayburt BEKDER'den Sanat Ödülü aldı.

2011 yılında 75. Yaş ve 50. Sanat Yılı dolayısıyla Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda kutlama töreni düzenlendi.