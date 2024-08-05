2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı.

8 Eylül 2024 günü başlayacak olan 2024-2025 sezonunun ilk karşılaşmasında Bayburt Özel İdarespor evinde Çorluspor’u ağırlayacak. Sezonun ilk devresi programı şöyle:

8.09.2024 Bayburt Özel İdarespor - Çorluspor 1947

15.09.2024 52 Orduspor FK - Bayburt Özel İdarespor

22.09.2024 Bayburt Özel İdarespor - Osmaniye FK

29.09.2024 Karabük İY - Bayburt Özel İdarespor

6.10.2024 Bozokspor - Bayburt Özel İdarespor

13.10.2024 Bayburt Özel İdarespor - Yıldırımspor

20.10.2024 Ayvalıkgücü - Bayburt Özel İdarespor

27.10.2024 Bayburt Özel İdarespor - K.Ç.Sinopspor

3.11.2024 Efeler 09 Spor - Bayburt Özel İdarespor

10.11.2024 Bayburt Özel İdarespor - 1922 Konyaspor

17.11.2024 Viranşehir Bld. - Bayburt Özel İdarespor

24.11.2024 Bayburt Özel İdarespor - Pazarspor

1.12.2024 Aliağa F.A.Ş. - Bayburt Özel İdarespor

8.12.2024 Bayburt Özel İdarespor - Çankaya FK

15.12.2024 Alanya Kestel - Bayburt Özel İdarespor