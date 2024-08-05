Her iki bölüm için de 5-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan çevrim içi başvuru ve ön kayıt sürecinin ardından Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 28-29 Ağustos’ta, Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı ise 3 Eylül’de Sanat ve Tasarım Fakültesi binasında yapılacak.

Sanat ve Tasarım Fakültesinde Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Resim bölümü dışında bu yıl ikinci kez öğrenci alacak olan Müzik bölümü için hazırlıklar tamamlanırken, çevrim içi başvuru ve ön kayıt kılavuzu web sitemizden ilan edildi. İlgili Bölümlerde çevrim içi başvuru ve ön kayıt için tasarlanan özel otomasyon üzerinden sürdürülmesi planlanan işlemlerde şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetildi. İki kategoriye ayrılan başvuru otomasyonu, Resim ve Müzik bölümü olmak üzere kolay kullanılabilir bir ara yüz ekranı ile kullanıma açıldı. Tüm öğrenci adaylarının oys.bayburt.edu.tr web adresinden erişebileceği otomasyon üzerinden yapılacak başvuru ve ön kayıt dışında adayların ayrıca belge göndermesine ya da fiziksel başvurusuna gerek olmayacak. Hızlı ve kolay çevrim içi başvuru için en önemli husus ise sınav yönergesinde belirtilen şartları taşımak ve istenen evrakları sisteme eksiksiz yüklemek olacak.

Özel yetenek sınavları başvurularına ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bazı bölümlerde öğrenci olmak, özel bir seçim süreci gerektirdiği için özgün bir değere sahip. Müzik ve Resim Bölümlerimiz için planlanan takvim, binlerce öğrencinin sınav heyecanını paylaşan bir ekip tarafından hazırlandı ve her öğrencinin konforlu sınav tecrübesi için sahadaki süreci tüm yönleriyle yöneten dinamik bir organizasyon kuruldu. İnsan kaynaklarını dijital otomasyonlar ile destekleyen bu süreçte, başvurudan sınav sonrasına kadar tüm aşamaların şeffaflığı, güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyor, heyecanlarını paylaşıyorum." dedi.