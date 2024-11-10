10. Hafta maçında,Bayburt Özel İdarespor 1922 Konyaspor’la karşılaştı.

Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan karşılaşmayı Gökhan Özbalkanlı, Ufuk Tatlıcan, Furkan Çıraklar yönetti.

Maçtaki ilk gol fırsatını konuk ekip yakaladı. Ceza sahasına verilen ara pasında topla buluşan Mehmet Tuğrul Başkan’ın vuruşunu kalemi Burak Karabacak kurtardı.

Temsilcimiz rakip sahada göründüğü ilk pozisyonda golü buldu. 21. dakikada Alpay Cin’in ara pasında kalecinin önünde tek vuruş yapan Doğukan Delimehmet topu filelerle buluşturdu. 1-0

35. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kadir Doğukan’ın sol kanattan ortasına iyi yükselen Hacı Ömer Doğru şık bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 1-1

İlk yarısı 1-1 sonuçlanan maçın ikinci yarının başında her iki takımda seyir zevki olmayan bir futbol ortaya koydu.

71. dakikada Ali Burak Atmaca ceza sahasına atılan topa rakip oyuncunun markajında iyi vurdu. Top direğin az üstünden dışarı çıktı.

Temsilcimiz karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu birkaç pozisyondan da yaralanamadı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.