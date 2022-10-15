TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare spor,10.haftada Bursa sporu konuk eden Bayburtözelidarespor yenilgi serisine son verdi.
Bayburt Gençosman Stadyumu'nda 14.00’te Bayburt Özel İdare spor Bursaporla karşılaştı.
Bayburt Özel İdare spor ilk yarıda üstün oynayan taraftı.İki net gol pozisyonu yakalayan Bayburt Özel İdare spor muvaffak olamadı.
İkinci yarının 50.dakikasında çift vuruştan Furkan,Bayburt Özel İdare spor’un ilk golünü attı.
62.dakikada Ali ateşin attığı golle durumu 2-0’a getiren Bayburt Özel İdare spor maçta üstünlüğünü devam ettirdi.
Bayburt özel idare spor Gençosmanda Bursasporu 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bayburt Özel İdraespor, 11. haftada 23 Ekim Pazar günü Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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