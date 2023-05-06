Ardahan'da düzenlenen Yıldızlar Bölge Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil eden Bayburt Ortaokulu futbol takımı, bölge şampiyonu olarak adını Türkiye yarı finallerine yazdırmayı başardı.
Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şampiyon olan Bayburt Ortaokulu futbol takımını tebrik etti.
Bayburt Ortaokulu futbol takımı bölge şampiyonu oldu
Bayburt Ortaokulu futbol takımı Yıldızlar Bölge Grup Müsabakalarında bölge şampiyonu oldu
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