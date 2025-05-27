Milletvekili Orhan Ateş, hastanenin eksiklerinin giderildiği ve modernize edildiğini belirtti.

Milletvekili Ateş, yaptığı açıklamada, hastane otoparkındaki sorunlu bölgelerin ve bina çatısında deforme olan kısımların tamamen yenilendiğini ifade etti. Ayrıca, hastane çevresinin asfaltlandığını ve bahçesinin yeniden düzenlenerek hizmete açıldığını kaydetti.

"İşimiz Bayburt, Gücümüz Bayburt" başlığıyla paylaştığı duyuruda Milletvekili Ateş, "Bayburt Devlet Hastanemizin otopark ve hastane çevresindeki yollarının asfaltını, bahçe düzenlemesini, çatı kısmında deforme olan yerlerin yalıtım çalışmalarını tamamladık" dedi.

Milletvekili Ateş, bu çalışmalarla Bayburt Devlet Hastanesi'nin hem iç hem de dış mekanlarının vatandaşlara daha iyi hizmet verecek şekilde düzenlendiğini vurguladı.

Prof. Ateş, çalışmada emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, hizmetin Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.