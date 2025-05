Türkiye’nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style tüm heyecanıyla geri dönüyor. Red Bull Dance Your Style’ın elemelerine bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapacak. Dünya finali ise Los Angeles'ta olacak.İSTANBUL (İGFA) - Sokak dansının en özgür ve heyecanlı yarışması Red Bull Dance Your Style, dans tutkunlarını sahneye davet ediyor.

İzleyicinin jüri koltuğunda oturduğu, müziğin ve doğaçlamanın gücüne dayalı yarışma, bu yıl da dansın en iyilerini belirlemeye hazırlanıyor.

Kazananların izleyici oylarıyla belirleneceği yarışmada elemeler 15 Haziran’da İzmir'de, 22 Haziran’da Ankara'da ve 29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek. Sokak dansının farklı türlerinde ustalaşmış dansçılar, doğaçlama performanslar sergileyecek.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nin birincisi, bu yıl Los Angeles’ta gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.