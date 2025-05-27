Türkiye’de konut sahibi olmak, artan inşaat maliyetleri ve azalan arsa stokları nedeniyle zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. Konut, yeme içme, giyinmeyle birlikte en temel insani gereksinimlerden birisidir. Bu bağlamda herkesin insani ölçülerde bir yaşam sürdürebilmek adına sağlıklı konutlarda barınması gerektiğini ifade eden Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: Remzi Dursunkaya “Konut toplam maliyet içinde arsanın payı Türkiye ortalamasında yüzde 50 seviyelerinde. Dünyada ise arsa maliyeti ortalaması çok daha düşük seviyelerinde.

Kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin veya benzeri kurumların elindeki arsalar, belli bir dönemde kamu–özel iş birliği yöntemi ile değerlendirilerek ve bir kira tarifesiyle belli üst limitler konularak on binlerce düşük kiralı konut üretilebileceği” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de maliyetinin yüksekliği nedeniyle, arsaların konut üretimini engelleyici etkisini kaldırmak ve arsanın bir spekülasyon aracı olmasını önlemek için ulusal düzeyde önlemler alınması gerektiğini belirten Dursunkaya “ Ulaşılabilir konut üretimi için kamu kesimince ‘arsa üretimi’ yapılarak tüm alt- yapısıyla birlikte arsa sağlanmalıdır.

Arsa ve altyapı maliyetlerinin konut birimi ‘ilk maliyeti’ içindeki payı %20’yi geçmemesi sağlanmalıdır. Diğer taraftan devletin konuta doğrudan finansman sağlamak yerine, enflasyonlu ortamlarda konut kredilerine dolaylı destek vermesinin, bankalara aktif roller vermesinin ve gerekli fonların menkul kıymetleştirme yolu ile sağlanmasının gerekliliği ortadadır. Konut ve barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan vatandaşlarımızın da alım gücünün düşmesi ile birlikte konutu bir sektör olarak değerlendirdiğimizde hem üreticinin hem de tüketicinin krediye erişimi kolaylaştırılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: Remzi Dursunkaya “Ülkemizde yıllık konut ihtiyacının 800 bin ile 1 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak son yıllarda artan inşaat maliyetleri, azalan arsa stokları ve sektörün daralması nedeniyle konut üretiminde azalma görülmektedir. Son beş yıldır yeni konut üretiminde alınan ruhsat sayıları 400-500 adetlere kadar geriledi. Türkiye gayrimenkul sektörü olarak özellikle konuta erişilebilirlikte sorun yaşayan kitleler için devletin kontrolünde merkezi yönetim, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliği ile sosyal konut üretimini arttırmaya yönelik stratejiler hayata geçirilmesi gerektiğini” belirtti.

Dursunkaya “Karem Yapı olarak toplumun beklentilerine uygun olarak ulaşılabilir konut ürerimi için şartları zorladıklarını, daha uygun maliyetli arsa geliştirme arayışlarını sürdürdüklerini, düşük maliyetli konut üretimi için proje geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.