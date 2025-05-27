Van'ın Erciş ilçesinde velilerin çocuklarının eğitim sürecine katılımını artırmak amacıyla açılan "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" ilk mezunlarını verdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ebeveyn rolünün önemini vurgulamak ve ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları açıldı. Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kazım Karabekir İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen kurstan mezun olan 24 veli için sertifika töreni düzenlendi.

Pasta keserek mezuniyetlerini kutlayan velilere sertifikaları, Kaymakam Murat Karaloğlu ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre HEM Müdürü Mehmet Ata Yıldız, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yaklaşık iki ay süren kurs düzenlediklerini söyledi. Kursiyerleri tebrik eden Müdür Yıldız, Ebeveyn Okulu'nun ilk mezunlarını verdiklerini belirterek, amaçlarının ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla katılmasını sağlamak, öğrenci ile veli arasındaki ilişkiyi güçlendirmek olduğunu söyledi.