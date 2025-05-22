Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası nefes kesen mücadelelere sahne oldu ve sona erdi. İsmet Sarı adına düzenlenen şampiyonada, 428 sporcu Ağrı Spor Salonu'nda 12 Mayıs'tan itibaren dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada Bayburt'u temsil eden yetenekli boksör Toprak Salman, 80 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Salman, bu büyük başarıya Antrenörü Seyfullah Dumlupınar gözetiminde ulaştı.

Bayburtlu Toprak Salman Turkiye Sampiyonu Hedef 2028 Olimpiyatlari3Türk Milli Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Seyfullah Dumlupınar, sporcusunun başarısını kutladı. Dumlupınar, "Evladımı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Hedef 2028" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Antrenör Dumlupınar ayrıca, Toprak Salman'ın Türk Milli Takımı'nın 2028 Olimpiyat aday kadrosunda yer aldığını ve gelecekte çok önemli şampiyonluklar elde edeceğine inandığını