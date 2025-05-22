Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidi ve Bursa’daki kirlilik sorunları için Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü’nde helikopterle inceleme yaptı. 376 sanayi tesisi ile 91 atık su arıtma tesisinde denetim başlatıldı.BURSA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde müsilaj tehlikesinin yeniden belirmesi üzerine Bursa’da kapsamlı denetimlere start verdi.

Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü’nde helikopterle havadan inceleme yapan Kurum, 376 sanayi tesisi ve 91 atık su arıtma tesisinin denetlenmesi talimatını verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi’nde müsilaj tehlikesinin yeniden belirmesi üzerine Bursa’da kapsamlı denetimlere start verdiklerini belirtti. Bakan Kurum, Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü’nde helikopterle havadan inceleme yapan Kurum, 376 sanayi tesisi ve 91 atık su arıtma tesisinin denetlenmesi talimatını verdi

Öte yandan Bakan Kurum’un talimatıyla Bakanlık, Bursa’ya 2’si Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personeli gönderdi. Tesislerin baca gazı emisyonları ölçülürken, atık su çıkışlarından numuneler alınıyor.