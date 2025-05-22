Kurban Bayramı yaklaşırken ikinci el araç piyasası da hareketlendi. Mayıs ayında da fiyatlar önceki iki aya benzer şekilde artmaya devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde ikinci el araç piyasasında yaşanan değişimler online araç platformlarından VavaCars’ın çalışmasıyla raporlaştı.

Bayramdan yaklaşık 2-3 hafta önce başlayan hareketlilik, özellikle alım-satım işlemlerinde ciddi bir yoğunluk oluştururken, ikinci el araç fiyatlarının yılın başındaki iki aylık duraklamadan sonra Nisan ve Mayıs aylarında yükseliş kaydetmesi gözlerden kaçmadı.

“BAYRAM SONRASINDA DA PİYASA CANLILIĞINI KORUYACAK”

İkinci el araç piyasasındaki bayram etkisine dair değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcilerinden Serdıl Gözelekli, tüketicilerin bayram dönemindeki davranışlarının sadece ekonomik değil, psikolojik ve sosyolojik faktörlerden de etkilendiğini ifade ederek, "Bu süreçte, Euro döviz kurundaki artış nedeniyle sıfır araçlara erişimin zorlaşması, ikinci el araçlara olan talebi artırıyor. Aynı zamanda, ikinci el araçların döviz karşısında değerini koruması da tüketiciler üzerinde olumlu bir etki oluşturuyor" dedi.

Gözelekli, bayram sonrasında okulların kapanacak olması ve yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, benzer tüketici ihtiyaçlarının etkisiyle piyasa canlılığını korumaya sürdüreceğini vurguladı.