Bayburt Kültür ve yardım Derneği Ataşehir Kongresi, İstanbul Ataşehir Kültür kompleksinde yapıldı.Kongre Divan seçimi ve Şehitlerimize saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Hakan Polattimur,Divan üyeliklerine Fikret Bayındır ve Vedat Polat seçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Halihazırda Şube Başkanlığı yapan Ali Uğurlunun listesi oy birliğiyle seçildi.

Başkan seçilen Ali Uğurlu teşekkür konuşması yaptı.Uğurlu Kongreye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Yeni Yönetim Şu isimlerden oluştu.

Başkan Ali Uğurlu

İsmail Türk

Celil Akagündüz

Polat Özveren

Nilay Gürbüz

Murat Açıkgöz

İlyas Turan

Samet Akkuş

Berrak Tercan

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresini gerçekleştirdi. Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresini gerçekleştirdi.

İbrahim Yazıcı

Ensar Efe

Kadir Onur Yılmazer

Özlem Özkan

Sedat Ayhan

Melih Çalışkan