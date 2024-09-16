Bayburt Kültür ve yardım Derneği Ataşehir Kongresi, İstanbul Ataşehir Kültür kompleksinde yapıldı.Kongre Divan seçimi ve Şehitlerimize saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Divan Başkanlığına Hakan Polattimur,Divan üyeliklerine Fikret Bayındır ve Vedat Polat seçildi.
Tek listeyle gidilen seçimde Halihazırda Şube Başkanlığı yapan Ali Uğurlunun listesi oy birliğiyle seçildi.
Başkan seçilen Ali Uğurlu teşekkür konuşması yaptı.Uğurlu Kongreye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Yeni Yönetim Şu isimlerden oluştu.
Başkan Ali Uğurlu
İsmail Türk
Celil Akagündüz
Polat Özveren
Nilay Gürbüz
Murat Açıkgöz
İlyas Turan
Samet Akkuş
Berrak Tercan
İbrahim Yazıcı
Ensar Efe
Kadir Onur Yılmazer
Özlem Özkan
Sedat Ayhan
Melih Çalışkan