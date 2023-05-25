Bayrampaşa-   4    Yakupabdal-4

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Örnektepe  stadında 3.haftanın ilk  maçında , Bayrampaşa,Yakupabdal sporla  karşılaştı.

Bayrampaşa ilk On biri:

Faruk Baştürk

Ömer Baştürk

Ahmet Kurt

Yaşın Önal

Emre Çakır

Oğuzhan Baştürk

Emirhan Balahorlu

Yakup Çakır

Malık Akkuzu

BatuhanAkkuzu

Alper Balahorlu

Goller:21 Faruk Baştürk,55 Yakup Çakır,78 Batuhan Baloğlu,81 Faruk Baştürk

Takım Yöneticisi: Gökhan Çakır

Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası Saraycik Güneşli Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası Saraycik Güneşli

Teknik Direktör: Erdem Baştürk

Yakupabdal İlk Onbiri:

Recep Akyüz

Samet Açıkgöz

Sinan Akyüz

Emrah Terzi

Abdürrahim Savaş

Murat Aydın

Okan Savaş

Hamit Akyüz

Oğuz Savaş

Rahman Savaş

Murat Akyüz

Goller:12 Yakup Akyüz.15 Yakup Akyüz,67 Emrah Terzi,90 Özkan Memiş

Takım Yöneticisi: Yakup Akyüz

Teknik Direktör: Hasan Seçen,Turgay Aydin