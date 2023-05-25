Bayrampaşa- 4 Yakupabdal-4
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Örnektepe stadında 3.haftanın ilk maçında , Bayrampaşa,Yakupabdal sporla karşılaştı.
Bayrampaşa ilk On biri:
Faruk Baştürk
Ömer Baştürk
Ahmet Kurt
Yaşın Önal
Emre Çakır
Oğuzhan Baştürk
Emirhan Balahorlu
Yakup Çakır
Malık Akkuzu
BatuhanAkkuzu
Alper Balahorlu
Goller:21 Faruk Baştürk,55 Yakup Çakır,78 Batuhan Baloğlu,81 Faruk Baştürk
Takım Yöneticisi: Gökhan Çakır
Teknik Direktör: Erdem Baştürk
Yakupabdal İlk Onbiri:
Recep Akyüz
Samet Açıkgöz
Sinan Akyüz
Emrah Terzi
Abdürrahim Savaş
Murat Aydın
Okan Savaş
Hamit Akyüz
Oğuz Savaş
Rahman Savaş
Murat Akyüz
Goller:12 Yakup Akyüz.15 Yakup Akyüz,67 Emrah Terzi,90 Özkan Memiş
Takım Yöneticisi: Yakup Akyüz
Teknik Direktör: Hasan Seçen,Turgay Aydin