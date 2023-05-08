Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında Dördüncü maç saat18.00’de  başladı. Ozansu,Yakupabdal arasında oynandı.

Ozansuspor maçın mutlak hakimi oldu.Maçın ilk dakikasından itibaren üstün bir oyun sergileyen  Ozansuspor maçı 5-3 kazandı

Goller:5.dakika kendi kalesine,21.Kadir Gözüaçık33.55.85. dakikalarda golü buldular

Yakupabdal Tekirdağ ilk On biri: Recep Akyüz,Recep Seçen,Şaban Seçen,Sinan Akyüz,Abdurrahim Akyüz,Samet Açıkgöz,Okan Savaş,Emrah Terzi,Abdurrahim Savaş,Hamit Akyüz,Murat Aydın

Takım Yöneticisi:Haris Akyüz

Teknik Direktör:Davut Akyüz

Ozansu  ilk Onbiri: Feyzullah Demir,Recep Aydın,Barış Aydın,Muhammet Emir Demir,Recep Akagündüz,Murat Demir,Kadir Gözüaçık,Tunahan Köse,Ahmet Demirci,Birol Akay,Mürsel Balkan

Goller: Emrah Terzi 9.ve 30.dakika 2 gol,45.dakika Abdurrahman Savaş

Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası ,Akşar-Taşçılar Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası ,Akşar-Taşçılar

Takım Yöneticisi:

Teknik Direktör:

Ozansuspor Kaptanı

Yakupabdalspor kaptanı

Yakupabdal Köyü Dernek Başkanı