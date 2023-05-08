Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında Dördüncü maç saat18.00’de başladı. Ozansu,Yakupabdal arasında oynandı.
Ozansuspor maçın mutlak hakimi oldu.Maçın ilk dakikasından itibaren üstün bir oyun sergileyen Ozansuspor maçı 5-3 kazandı
Goller:5.dakika kendi kalesine,21.Kadir Gözüaçık33.55.85. dakikalarda golü buldular
Yakupabdal Tekirdağ ilk On biri: Recep Akyüz,Recep Seçen,Şaban Seçen,Sinan Akyüz,Abdurrahim Akyüz,Samet Açıkgöz,Okan Savaş,Emrah Terzi,Abdurrahim Savaş,Hamit Akyüz,Murat Aydın
Takım Yöneticisi:Haris Akyüz
Teknik Direktör:Davut Akyüz
Ozansu ilk Onbiri: Feyzullah Demir,Recep Aydın,Barış Aydın,Muhammet Emir Demir,Recep Akagündüz,Murat Demir,Kadir Gözüaçık,Tunahan Köse,Ahmet Demirci,Birol Akay,Mürsel Balkan
Goller: Emrah Terzi 9.ve 30.dakika 2 gol,45.dakika Abdurrahman Savaş
Takım Yöneticisi:
Teknik Direktör:
Ozansuspor Kaptanı
Yakupabdalspor kaptanı
Yakupabdal Köyü Dernek Başkanı