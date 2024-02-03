Belediyenin hayata geçirdiği kablosuz internet projesi 3 noktada hizmet vermeye başladı. Büyük Şehir Parkı, Saray Bahçesi ve Genç Osman Parkı’nda kullanılabilecek wifi ağının faaliyete geçeceği 4. nokta ise Ozulu Caddesi’nde yapımı devam eden 100. Yıl Parkı olacak. Parkın tamamlanmasının ardından ücretsiz wifi ağı burada da hizmet vermeye başlayacak. Altyapısı Bayburt Belediyesi tarafından sağlanan kablosuz internet ağına bağlanan Bayburtlular akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarından açık alanda internet keyfini yaşayacak.

Şifre SMS ile Geliyor

Ücretsiz wifi ağına bağlanan kullanıcılar, kimlik doğrulama sayfasından kayıt olup cep telefonlarına gelen şifreyi girerek internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bir kez alındıktan sonra 24 saat boyunca geçerli olan şifreyle 3 noktadan yayın yapan kablosuz istasyonlardan internete girilebilecek.

İnternete Bağlanma Süresi Günlük 69 Dakika

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere çağımız hız ve teknoloji çağı. Artık herkes işlerinin çoğunu online olarak internet üzerinden hızlıca hallediyor. Bizde Bayburt Belediyesi olarak oluşturduğumuz ücretsiz wifi ağları ile vatandaşlarımızın dışarıda oldukları süre içerisinde işlerini kolayca halledebilmelerini sağlamayı amaçladık. Bayburt'ta yaşayan her bir kardeşimizin hizmetine Bayburt’umuzun plakası olan günlük 69 dakikalık ücretsiz interneti sunduk. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.