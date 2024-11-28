Pazar günü akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı sonrası teyakkuza geçen Bayburt Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına ek olarak sokak hayvanlarını da unutmadı.

Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreyi bulduğu kentte yoğun bir tempo ile karla mücadele çalışması yürüten Bayburt Belediyesi öte yandan yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da yem ve mama bırakıyor.

Bayburt Belediyesi tarafından daha önce konulan sokak hayvanları besleme istasyonlarına yol açarak ulaşan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, istasyonların etrafını da temizleyerek içlerine mama bıraktı. Çalışmalarını sadece sokak hayvanlarına yönelik sınırlı tutmayan ekipler aynı zamanda kuşlar için de etrafa yem serpti.