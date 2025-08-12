Belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hayvanların sağlık sorunları, beslenmeleri ve temizlikleri özenle takip ediliyor. Merkezde 512 hayvan barınıyor ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerektiğinde kısırlaştırma ameliyatları da yapılıyor. Ayrıca, hayvanların doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaşabilmeleri sağlanarak daha huzurlu bir ortamda yaşamaları hedefleniyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, barınaktaki yoğun çalışmaların yanı sıra, başıboş sokak hayvanları ile ilgili gelen ihbarlara da hızla müdahale ediyor. Ekipler tarafından barınağa getirilen hayvanlara sağlık taraması ve bakımları yapıldıktan sonra, yeni bir hayata başlıyorlar.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, barınaktaki faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, şu anda 512 sokak hayvanının bulunduğunu ve günlük beslenme ile temizliklerinin ekipler tarafından yapıldığını belirtti. Memiş, sokaklarda tehlike arz eden hayvanlar için gelen ihbarların değerlendirildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını da ekledi. Başkan Memiş, "Barınağımızda bu canlılarımıza en iyi şekilde bakabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Bir taraftan beslenmeleri ve temizlikleri yapılırken, diğer taraftan veteriner hekimlerimiz tarafından kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor. Onlara çok iyi bir şekilde bakıyoruz" ifadelerini kullandı.