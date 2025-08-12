Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği bu hafta nostalji dolu anlara sahne oldu. Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen kent sakinleri, Türk sinemasının sevilen klasiği “Bizim Aile” filmini izledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz aylarında düzenlediği “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği bu hafta sonu nostalji dolu anlara sahne oldu. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen sinema etkinliği ile Türk sinemasının hafızalara kazınan eserlerinden “Bizim Aile” filmi izleyicilerle buluştu. Zaman zaman duygusal anlar yaşatan filmle birlikte vatandaşlar, aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfi yaşadı.

SİNEMA KEYFİNE PATLAMIŞ MISIR İKRAMI

Açık Havada Sinema Keyfi’nin 3. gösteriminde “Bizim Aile” filmi ile vatandaşlar geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Aile bağlarını, dayanışmayı ve sevgiyi merkezine alan filmi çocukları ile birlikte seyreden kent sakinleri, duygusal ve keyifli bir yaz akşamı geçirdi. Vatandaşlara açık havada film izleme keyfi yaşatan Büyükşehir, alanda bulunanlara ücretsiz olarak patlamış mısır ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayı sonuna kadar her cuma günü yerel sanatçılar konserini ve her cumartesi günü ise açık havada sinema gösterimini Milli İrade Meydanı’nda sürdürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm halkı bu etkinliklere davet ederek yaz akşamlarını daha keyifli hale getiriyor.