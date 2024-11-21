Altıeylül ilçesine bağlı Ovabayındır Mahallesi’nde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından başlatılan kapsamlı içme suyu çalışmaları başarıyla tamamlandı.BALIKESİR (İGFA) - Yapılan analizler ve detaylı saha tespitleri sonucunda belirlenen iki noktada başlatılan içme suyu kaynak kaptaj yapım ve isale hattı yenileme çalışmalarıyla, mahalleye günlük 430-460 ton (saniyede 5 litre) içme ve kullanma suyu sağlanacak kapasite kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yenilenen altyapı sayesinde hem su kayıplarının önüne geçildi hem de mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşması sağlandı.

Modern ve Kalıcı Çözüm

BASKİ yetkilileri, projeyi bölgedeki su ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiklerini belirterek, mahalledeki depo sistemine entegre edilen bu yeni altyapının uzun vadeli çözüm sunduğunu ifade etti. Projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, mahalle halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın'ın il genelinde altyapı ve içmesuyu sorunu olan bölgelerle alakalı sorunların hızla çözülmesi ile ilgili talimatının ardından , Balıkesir Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü Ekipleri kentin tüm mahallelerinde benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek, su ve altyapı konularında halkın ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı hedeflediklerini duyurdu.

BASKİ’nin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler kapsamında gerçekleştirdiği bu çalışma, bölgede hem yaşam kalitesini artırdı hem de su kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağladı. Mahalle sakinleri, yeni içme suyu kaynaklarının hizmete alınmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.