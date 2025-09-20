Halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına önemli çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla Burhaniye’nin Öğretmenler Mahallesi’nde yıllanmış kanalizasyon şebeke hattı sorunu çözüme kavuştu. Kısa sürede kanalizasyon hattının onarımını tamamlayan BASKİ, koku sorununu kökten çözdü.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sağlıklı bir altyapı oluşturmak için tüm ilçelerde başlattığı çalışmayla vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Başkan Akın’ın talimatlarıyla Burhaniye’nin Öğretmenler Mahallesi’nde yıllanmış kanalizasyon şebeke hattı sorununu gidermeye yönelik teknik inceleme gerçekleştiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattının onarımını tamamladı.

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yıllardır yamalarla üstü kapatılan, kısa vadeli çözümlerle yürütülen çalışmalara son vererek, kalıcı yatırımları hayata geçiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi’nde vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen kanalizasyon sorununu çözerek vatandaşların yüzünü güldürdü. Kısa sürede bölgede çalışma başlatan ekipler, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün koordinasyonunda kanalizasyon hattının onarımını tamamladı.

VİDANJÖRLE MÜDAHALE TARİHE KARIŞTI

Mahallede yıllardır her gün vidanjörle müdahale edilen kanalizasyon hattı, hem kötü koku hem de gürültü kirliliği nedeniyle vatandaşların yaşam kalitesini düşürüyor, çevre kirliliğine yol açıyordu. Hattı yenileyerek modern altyapıya kavuşturulan mahalledeki sürekli vidanjör ihtiyacı, BASKİ’nin hayata geçirdiği yeni kanalizasyon hattı sayesinde tamamen ortadan kalktı.