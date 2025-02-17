Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinlikleri devam ediyor. Güdül Sorgun Yaylası’nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan 7’den 70’e 300 Başkentli hem spor yaptı hem de kentin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor. Kentin doğal güzelliklerini keşfederken sporu teşvik etmeyi amaçlayan etkinliklerin son durağı Güdül Sorgun Yaylası oldu.

DOĞA YÜYÜŞLERİ FARKLI LOKASYONLARDA DEVAM EDECEK

Eşsiz doğasıyla dikkat çeken yaylada gerçekleştirilen yürüyüşe, 7’den 70’e 300 doğa ve sporsever katıldı. Katılımcılar, temiz havanın ve doğanın tadını çıkarırken, spor yaparak sağlıklı yaşamın önemine de dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitim Şefi Lütfiye Demirciçeşmesi, doğa yürüyüşlerine olan yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. İlerleyen dönemlerde Ankara’nın farklı noktalarında benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Demirciçeşmesi, “Başkent Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüyle birlikte 300 kişilik grubumuzla Sorgun Yaylası’nda doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızı ‘Sporla Gelecek’ sloganıyla sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bahar ve yaz aylarında vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda doğa yürüyüşlerimizin sayısı giderek artacak” dedi.

DOĞA VE SPORSEVERLER MEMNUN

Doğayla iç içe spor yapmanın kendilerine enerji verdiğini ve bu tür etkinliklerin artmasını istediklerini ifade eden vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Onur Kartal (Başkent Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı): “Organizasyona ilk defa katılanlar var. Onlara yürüyüşlerle ve doğayla ilgili bilgi vereceğiz. Kısa ve onlara uygun bir parkur seçtik. Aramızda birçok yaş grubundan vatandaş var. Büyükşehir Belediyesine bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz.”

-Osman Çakmak: “Yorulduk ama yürüyüş eğlenceli geçiyor. Temiz hava, bol oksijen… Güdül’ün havası çok güzel. Tüm halkımızı her zaman bu tür etkinliklere bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir çalışma yaptı. Memnunuz.”