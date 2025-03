Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Alinur Aktaş'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanması giderleriyle ilgili paylaşımında usulsüzlük varmış gibi algı oluşturma çabasının son derece yanlış bulduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, "Hesabını vermeyeceğimiz bir durum yok" diyerek "Biz Bursalılara karşı sorumluyuz. Hesabımızı da her zaman onlara vermek zorundayız" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu’nun başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Mart ayı içerisinde yapılan Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Başkanvekili Gazioğlu, eski dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa’da ağırlanması giderleriyle paylaşımlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını ancak altını çizmek istediği bir konu olduğunu dile getiren Meclis Başkanı Gazioğlu, “Hepimizin bildiği üzere her kamu kurumu temsil ve ağırlama yapar. Burada usulsüzlük varmış gibi bir algı oluşturma çabasına girilmesini son derece yanlış buluyoruz. Alinur Aktaş’ın paylaştığı belge bizim için gizli değil. Tüm Bursa emin olabilir. Bizim dönemimizden itibaren tüm gider kalemlerimizi şeffaflıkla paylaşabiliriz. Çünkü kendimizden eminiz. Yine başkanımızın ifade ettiği gibi hangi partiye mensup olursa olsun belediyemizi ve Bursamızı ziyaret eden devletin her kadamesindeki yöneticileri temayüle uygun şekilde ağırlarız ve gereken saygıyı gösteririz. Geçmiş dönemde de bu ağırlamalar oldu. Bundan sonra da olacak. Burada bir hukuksuzluk yok. Hesabını veremeyeceğimiz bir durum yok. Bu açıklamayı Alinur Aktaş’a cevap vermek amacıyla değil, hemşehrilerimizin aklında bir soru işareti kalmaması adına yapıyorum. Biz Bursalılara karşı sorumluyuz. Hesabımızı da her zaman onlara vermek zorundayız” diye konuştu.