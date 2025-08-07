İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaybey Muammer Aksoy Parkı’nda düzenlenen Mahalle Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şenliğe katılarak Karşıyakalı hemşehrileriyle bir araya geldi. İZMİR (İGFA) - Mahalle kültürünü, dayanışmayı ve komşuluğu yaşatan Alaybey Mahalle Şenliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Karşıyaka Belediyesi iş birliği ile büyük bir coşkuya sahne oldu. Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Şef Hüseyin Talu’nun konseriyle, Alaybey’in sokakları müziğin en zarif ezgileriyle yankılandı. Muammer Aksoy Parkı’nda düzenlenen şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da katılarak şenlik coşkusuna ortak oldu.

“KARŞIYAKALI OLMAK ÇOK ÖZELDİR”

Şenliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “5 yıl burada belediye başkanlığı yaptım. Hala buranın belediye başkanıyım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buraya hizmet etmeye çalışıyorum. Sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Ülkemizde de şehrimizde de genel olarak problemler yaşıyoruz ama ne olursa olsun bizler birlikte bir aileyiz. Bazılarınızın kardeşi, bazılarınızın evladı, bazılarınızın abisi hatta küçüklerin amcası gibiyiz ama neticede sizlerin içinden çıkmış insanlar olarak İzmir ve Türkiye’ye sahip çıkmak üzere bu görevlerdeyiz. Çok önemli görevlerimizden biri de yaşadığımız şehrin değerli insanlarını, kurumlarını, geleneklerini korumak. Karşıyaka’da yetişmiş yıldız bir hoca var. Genç ve çok başarılı Hüseyin Hoca var. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında her tarafta her yaştan insanı dahil ederek Türk Sanat Müziği’ni, Türk Halk Müziği’ni kendi yorumuyla icra ediyor. Bu kültürün devamı için çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Böyle değerli insanlara sahip çıkacağız. Karşıyaka sanatı, doğayı seven, cumhuriyetin ve Ata’sının değerini bilen güzel insanların ilçesidir. Karşıyakalı olmak çok özeldir” dedi.

“DOSTLUĞUMUZ PEKİŞİYOR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da “Buraya biraz eğlenmek, biraz gündemden uzaklaşmak için geldik ama bu arada tabii ki komşuluk bağlarımız kuvvetleniyor, dostluğumuz pekişiyor. Ne mutlu hepimize. Toplumun birlikte olabilmesi için sevgi, saygı, dayanışma gerekiyor. Bu mahalle şenliği dayanışmanın en güzel örneklerinden biri. Hep güzel günlerde birlikte olalım” diye konuştu.