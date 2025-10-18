Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, temsil ettikleri mahallelerde ihtiyaç ve talepleri tespit ederek vatandaşların dertleriyle dertlenen ve çözüm üreten muhtarların yerel yönetimler ve devletin tüm kurumları arasına köprü vazifesi gördüğünü söyledi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla Nevşehir Merkez’de bulunan 22 mahallenin muhtarlarını Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda ağırlayarak günlerini kutladı.

Burada Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve beraberindeki muhtarların günlerini tebrik eden Başkan Arı, halkın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş olan ve kendilerinin de yakın mesai arkadaşları olarak gördükleri muhtarların, vatandaşların hizmetle buluşturulması noktasında bu görevlerini özveri ve meşakkatle yerine getirdiklerini kaydetti.

Her zaman muhtarları, vatandaşlara birlikte hizmet ettikleri yol arkadaşı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Arı, “Mahalle sakininin derdi ile kendi dertleri gibi uğraşan muhtarlarımız vatandaşlarımızın ve bizim sesimizdir. Birçok alanda Türkiye’nin örnek şehri ve marka bir kent olan Nevşehir’i kalkındırmak, geliştirmek ve geleceğe taşımak için muhtarlarımızla her zaman iş birliği içerisindeyiz. Yatırımlar noktasında aldığımız kararlarda onların fikir ve düşüncelerine büyük önem vermekteyiz. Onları biz yol arkadaşı olarak görüyor, geleceğin Nevşehir’ini onlarla birlikte inşa ediyoruz. Bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum