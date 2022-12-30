Büyükşehir olmayan 51 il belediye başkanının çalışmalarının ve hizmetlerinin vatandaşa sorulduğu SONAR anketinde Başkanımız Pekmezci 2022 yılında çalışmaları en çok beğenilen dördüncü belediye başkanı olarak en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı.

Daha önce 2021 yılında da yine en başarılı 4. Belediye Başkanı seçilen Başkanımız Hükmü Pekmezci anket sonuçlarının Bayburtluların hizmetlerini takdirle karşıladığının göstergesi olduğunu belirterek “Tüm hemşehrilerimize teveccüh ve takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı tempomuzu her geçen yıl daha da yükseğe çıkararak sürdüreceğimizden emin olsunlar. Aşk ile çalışan yorulmaz düsturuyla, emin adımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler şehrimize tutkuyla bağlıyız.” İfadelerini kullandı.