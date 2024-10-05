Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, göreve geldikleri gün Hasta Nakil Ambulansı için düzenledikleri kampanyada biriken miktarı açıkladı.BURSA (İGFA) - 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimini kazanan Ercan Özel, göreve başladığında tebrik için çiçek göndermek yerine ilçenin ihtiyacı olan Hasta Nakil Ambulansı kazandırılması için bağış kampanyası düzenlemişti. Yenişehir Belediyesi banka hesaplarında açılan kampanyaya destek olanlara teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bugüne kadar toplanan parayı açıkladı. Başkan Özel, “Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Bir kurumda veya yeni bir göreve başlayan kişiye çiçek göndermek elbette gelenektir ancak, bizim acil ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor. Bu nedenle de ilçemizde eksikliğini yaşadığımız Hasta Nakil Ambulansı almak için kampanya başlattık” dedi.

İlçenin acil ihtiyaçlarından biri olan Hasta Nakil Ambulansı için belediye bünyesinde şartlı bağış hesabı açıldığını ifade eden Başkan Ercan Özel, “Bugüne kadar kampanyaya destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar banka hesaplarımızda biriken net tutar 458 bin 604 lira olmuştur. Ben bir kez daha halkımıza ve hayırsever iş insanlarına duyuru yapmak istiyorum. Kampanyamızı hızlı bir şekilde tamamlayabilirsek Hasta Nakil Ambulansını halkımızın hizmetine hızlı bir şekilde sunabiliriz. Bu nedenle kampanyamızı tamamlamamız için yardımcı olun” ifadelerini kullandı.