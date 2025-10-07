Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Özgür Şahin ve yönetim kurulunu ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Şahin ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarete, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Okan Şahin ve Mahmut Demiröz ile Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Şadi Özdemir, ilçe kongresinin tamamlanmasının ardından CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve yönetim kurulunu tebrik etti. Kongre sürecinin ardından partinin kurucu değerleri ve ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir dayanışma ile yeni döneme gireceklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer Belediyesi olarak, her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bundan sonra da daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu süreçte CHP Nilüfer İlçe Yönetimimiz ile dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ise Başkan Şadi Özdemir ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, kendilerine 2 yıllık yol haritası oluşturacaklarını söyledi. Nilüfer’in yalnızca Bursa’da değil, Türkiye genelinde örnek bir ilçe olduğunu vurgulayan Şahin, gelecek yerel ve genel seçimlerde partinin başarısını artırmak için çalışacaklarını ifade etti.