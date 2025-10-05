Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin’i belediyede misafir ederek, glütensiz ekmek ve tam buğday ekmeği üzerine yürüttükleri çalışmaları paylaştı.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi’nin destek verdiği tam buğday ekmeği kampanyası ile glütensiz ekmek uygulamaları kısa sürede önemli bir başarı sağladı.

Belediyenin sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek temini konusundaki çalışmaları, Türkiye genelinde örnek gösterilmeye devam ediyor ve uygulamalar, ülkenin birçok yerinden takdir topluyor. Bu kapsamda, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Karatay Belediyesi’nin glütensiz ve tam buğday ekmeği çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Halk Ekmek büfeleri ve üretim tesislerini gezdi.

Ziyarette Başkan Kılca ve Rektör Gültekin vatandaşlarla da bir araya gelerek tam buğday ekmeğinin sağlığa olan katkıları ve kampanyanın önemi anlattılar.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, yürütülen çalışmaların Konya için önemli bir şans olduğunu söyleyerek Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Gültekin; “Ben Ankara’da yaşıyorum ama özellikle bu kampanyaya destek olmak için geldim. Belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valiliğimize ve Tarım Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel tesislerde tam buğday ekmeği üretiliyor ve uygun fiyata vatandaşlara sunuluyor.” dedi. Tam buğday ekmeğinin önemine dikkat çeken Rektör Gültekin, “Tam buğday ekmeği; vitamin, mineral, protein ve lif açısından çok daha zengin. Bu lifler bağırsak sağlığımız için büyük önem taşıyor. Bağırsaklar ikinci beyin olarak kabul ediliyor ve buradaki mikroorganizmalar bizim bağışıklığımızı, psikolojimizi ve metabolizmamızı doğrudan etkiliyor.” diye konuştu.

Tam buğday ekmeğinin tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve obezite riskinin azaltılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Gültekin sözlerini şöyle tamamladı; “Tam buğday ekmeği, beyaz ekmeğe kıyasla daha düşük kilo aldırıcı etkiye sahiptir. İçeriğinde bulunan lifler, kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlayarak ani dalgalanmaların önüne geçiyor ve böylece daha sağlıklı bir metabolizma oluşmasına katkı sunuyor. Bu özellikleri nedeniyle, tam buğday ekmeği beslenme açısından öncelikli olarak tercih edilmesi gereken bir üründür. Dolayısıyla halk sağlığı için gerçekleştirilen bu çalışmalar çok kıymetli ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

KILCA: TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETİMİ YÜZDE 1’DEN YÜZDE 16’YA YÜKSELDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Karatay Belediyesi’nin destek verdiği tam buğday ekmeği kampanyasının kısa sürede büyük bir başarı kazandığını belirtti. Kılca glütensiz ekmek üretiminde de öncü çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Başkan Kılca, “Birkaç ay önce tam buğday ekmeğiyle ilgili kampanyaya Karatay Belediyesi olarak destek vermiştik. Kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kampanya başlamadan önce satış oranı yalnızca yüzde 1 seviyesindeydi. Bugün itibarıyla bu oran yüzde 16’ya ulaşmış durumda. Yani ürettiğimiz ekmeğin yüzde 16’sını artık tam buğday ekmeği olarak vatandaşlarımız tüketiyor. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme.” dedi.