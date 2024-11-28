Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’daki Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde miniklerle sohbet ederek, velilerle dertleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da güne Eyüpsultan’daki Çocuk Etkinlik Merkezi’nde başlayan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklarla zaman geçirdi.

Başkan İmamoğlu, eğitim alan miniklerin velileri ile de sohbet etti. Çocuklarının aldığı eğitimden memnun olduklarını dile getiren aileler, İmamoğlu’na teşekkür etti.

“Çocuklar hepimizin evlatları. Benim çocuklarım da büyüdü tabii. Çocuklar mutlu olunca hayat da güzel oluyor” diyen İmamoğlu, “Mutluluk başka bir şey. Çocukken mutlu bir çocuk olarak büyüdüm şükürler olsun. Bir köy çocuğuydum ama mutluydum çok mutluydum. Ama demeyeyim çünkü köyler güzeldir. O ortamda olabildiğince annemizle, babamızla daha çok annemizle çok mutlu olduk. Şimdi de diyoruz ki bu şehirde zor bir ortam, koşullar bu ortamda da bizim olabildiğince gerçekten çocuklarımızı mutlu bir şekilde hayata hazırlamalıyız ki onlar daha güven içinde kendilerini hissetsinler. Bunun bir aşaması da siz değerli annelerin hayata dair yapacakları planlarında da önündeki engeller kalksın, hem çocuklar iyi yetişsin. Baktığımız pencere o. Onun için ve bu güzel mekânları dile kolay dün gibi başladık. Bugün 105 tane demek kolay bir şey değil. 105 tane böyle yapımızın olması gurur verici. 33 tane de yapılıyor şu anda. İnşaatları devam ediyor. 200’e kadar hedef koyduk gücümüz yettikçe. Bizim gibi ilçe belediyelerimiz de yoğun bir biçim bu işe katkı sunuyorlar. Eyüpsultan Belediyemizin de kendi kreş inşaatları ve yapımları başladı. Başka belediyelerimiz de… Dolayısıyla istiyoruz ki olabildiğince yaygınlaşsın ve insanlarımız çocuklarını kreşe verebilsinler. Kolay değil bugünkü koşullarda. Tek şey istiyoruz, Yarın bu ülkeye çok faydalı evlatlar olsunlar” diye konuştu.

“BİZ İŞİMİZE DEVAM EDİYORUZ”

Başkan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt veren bir baba ise, “Bazı yayın organlarında kapatılacak diye haberler geçiyor. Milli Eğitim'e aktarılacak vesaire” dedi. Bir anne ise “Allah korusun. Allah göstermesin. Biz çok memnunuz” diye konuştu.

İmamoğlu, “Öyle bir feveran koptu. Şimdi geri adım atıldı. ‘Öyle değil aslında biz onu başka yazdık, şuraya yazdık…’ Neyse. Hadi öyle diyelim, niyet okumayalım. Sözlerini beyan kabul edelim. Biz öyle bir şey demedik diyorlar. Peki, öyle kabul edelim ama biz gene işimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.