Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 106. Yıl Dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.

Milletimizin bağımsızlığa olan inancı ve tutkusu vatanımızın her yerinde olduğu gibi, bundan tam 106 yıl önce Bayburt’umuzda da tezahür etmiştir. Yurdunu, sadece imanına ve yüreğindeki vatan sevgisine güvenerek koruyan, kahraman ordumuz ve Bayburtlular mevzilerde tüm varlığını ortaya koyarak çarpışmış ve bu amaç uğruna kanlarını dökmüştür. Böylesi büyük fedakârlıklarda bulunan kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaktır.

Rus kuvvetlerinin Bolşevik İhtilali ile birlikte Bayburt’umuzdan Ekim 1917’de çekilmesiyle Ermenilerin akla hayale gelmeyecek insanlık dışı zulümleri 21 Şubat 1918’e kadar devam etmiştir. İşgal yıllarında tüm vatan sathında yakılan kurtuluş meşalesi 21 Şubat 1918’de Bayburt’umuzu da aydınlatmış, Allah’ın izniyle kahraman ordumuz ve aziz ecdadımız bütünleşerek şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu, 106 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır.