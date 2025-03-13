İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Zafer Mahallesi’nde alan gezisi yaptı. Başkan Ceritoğlu Sengel’e alan gezisinde Zafer Mahallesi Muhtarı Mert Görmüş, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Nilsu Menekşe ve Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol eşlik etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Zafer Mahallesi’nde yapımı tamamlanan alanları ve vatandaşların talepleri dikkate alınarak yürütülecek yeni çalışma alanlarını inceleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, mahalleye Çarşamba günleri kurulan halk pazarını da ziyaret ederek vatandaşlar ve Pazar esnafıyla sohbet etti.

DİRENİŞ PARKI VE ŞÜKRÜ ÖZKAYNAK MAHALLE KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR

Alan ziyaretine Zafer Mahallesi Pembe Düğün Salonu arkasında yapımı yeni tamamlanan Direniş Parkı ve park alanında yer alan mahalle kütüphanesi ile başlayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Mahalle gezilerimize devam ediyorduk ancak bir süre ara vermek zorunda kaldık. Hepimizin malum olduğu Meryem Ana Evi direnişi sebebiyle bir süre ara vermek zorunda kaldık. Ondan vesiledir ki parkımızın adını da Direniş Parkı koyduk ve kullanılmaya başlandı. Yaptığımız işlerin karşılığının oluyor olması bizler için büyük bir gurur" dedi.

Park alanını gezen ve alan içerinde bulunan kütüphane hakkında bilgi veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bu parkta aynı zamanda her mahallede açmak için plan ve programımızı yaptığımız ve uygun noktalara da yerleştirdiğimiz mahalle kütüphanelerimiz var. Kütüphaneler Haftasıyla birlikte bu kütüphanemizi açacağız. Kütüphanemizin adını ise; adını yaşatmak için, yıllardan beri Atatürkçü Düşünce Derneği’nin başkanlığını yapan ve başkanlığı bittikten sonra da eğitime olan katkıları yadsınamayacak olan, hepimiz için çok kıymetli olduğunu bildiğim ve bu mahallede de herkesin çok iyi tanıdığı hatta Efes Selçuk’ta herkesin çok iyi tanıdığı rahmetli Şükrü Özkaynak ismini vermeye karar verdik. Direnişin de bir sembolüdür bence Şükrü Özkaynak. Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanemiz Kütüphaneler Haftası’nda açılacak” dedi.

“BİZ YAPALIM, SİZ KORUYUN”

Mahalle gezisine vatandaşların yenilenmesini talep ettiği çocuk parkıyla devam eden Başkan Ceritoğlu Sengel; “Efes Selçuk'un gerçekten en eski parklarından birisinin olduğu alanda, 3014 sokakta yer alan parka baktık. Biz aslında parkların birçoğunda kauçuk döşemeyi yapıp bir düzenlemeye gittik. Muhtarımız da bu parkın düzenlenmesini istiyoruz dedi. Hem otopark alanının daha düzgün ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi hem de bu alanın nefes alınacak alan haline getirebilmesi için minik bir yürüyüş yolunun olduğu, park alanlarının daha rahat yerleştirildiği, revizyonla birlikte sadece bu sokağın çocuklarının değil, diğer çocukların da buraya dâhil olabildiği yepyeni bir park alanı için Çamlık Mahallemizdeki parkımızı tamamladıktan sonra buraya geleceğiz” dedi.

Mahalledeki çocuk parklarını ziyaret edip incelemelerde bulunan Başkan Sengel, vatandaşlara çağrıda bulunarak; “Parkları yapmak bir şekilde mümkün oluyor, yapıyoruz ama koruma görevi de Efes Selçuk halkının kendisine ait. Biz yapalım, sizler koruyun” diye konuştu.

“EN KISA ZAMANDA İCRAATA BAŞLAYACAĞIZ”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel ile Zafer Mahallesi’nde sorunları yerinde inceleyen Zafer Mahallesi Muhtarı Mert Görmüş; “Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün güzelce mahallemizi gezdik. Sorunları yerinde gördük, inceledik. Sıkıntılarımızı söyledik. Mahallemizi daha da güzelleştirmek için ne yapabiliriz diye konuştuk. En kısa zamanda icraata başlayacağız” dedi.