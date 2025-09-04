1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kuruluşu 1826’ya uzanan Zabıta Teşkilatı, halkın huzuru ve güvenliği için görev yapıyor” dedi.BURSA (İGFA) - Ülkemizde 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatı’nın 199’uncu kuruluş yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Eylül tarihleri arasında ‘Zabıta Haftası’ kapsamında kutlanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da bu özel hafta dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Zabıta ekiplerinin yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, tüm zabıta personelinin haftasını kutladı.

Vatandaşların huzuru, sağlığı ve düzeni için özveriyle çalışan zabıta teşkilatına teşekkür eden Başkan Aydın, “Osmangazi’nin, Bursa’nın, insanlarımızın hem daha iyi bir ortamda yaşaması hem de iş ve sosyal hayatlarının düzenli bir şekilde sürmesi adına yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatı, ülkenin en köklü kurumlarından biri. Beklentimiz; yurttaşlarımıza, esnafımıza ve belediye hizmetleriyle ilişkisi olan herkese yardımcı olmanız, işlerini kolaylaştırmanız ve aynı zamanda düzeni sağlamanızdır. Bu anlamda gösterdiğiniz özveri için hepinize teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 199’uncu yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.