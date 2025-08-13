Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muradiye Mahallesi’ndeki pazar yerini ziyaret ederek hem esnaf hem de vatandaşla sohbet etti, sorunları yerinde dinledi. Başkan Aydın, artan fiyatlar karşısındaki şikâyetlere kulak verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muradiye Mahallesi’nde salı günleri kurulan pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa ‘hayırlı işler’ dileğinde bulunan Başkan Aydın, hem tezgâh başındaki esnafın sorunlarını hem de alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşların, ekonomik koşullar nedeniyle, artık daha zor alışveriş yaptığını dile getiren Başkan Erkan Aydın, “Hem esnaf hem de vatandaş fiyatlardan şikâyet ediyorsa ortada büyük bir sorun var demektir. Ekonomik şartların ne kadar ağır olduğunun farkındayız” dedi.

Başkan Aydın, “Vatandaşımızın ve esnafımızın sorunlarını dinledik, çözüm için neler yapabileceğimizi konuştuk. Herkesin derdi aynı ama yine de umut var. Ortak akılla, omuz omuza vererek bu zorlukları aşacağız” ifadelerini kullandı.

Pazar tezgâhlarını tek tek dolaşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.