Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın asırlardır engellerin sevgiyle, merhametle ve kardeşlikle aşıldığı kadim bir şehir olduğunu belirterek “Bizler, dezavantajlı vatandaşlarımızın her alanda aktif rol alabilmesi için projeler üretiyor, engelleri birlikte aşıyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Konya'nın asırlardır engellerin sevgiyle, merhametle ve kardeşlikle aşıldığı kadim bir şehir olduğunu belirten Başkan Altay, "Bizim anlayışımıza göre engel bedende değil kalplerdedir. Sevgiyle dokunan her yürek, her engeli aşmaya muktedirdir.Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı vatandaşlarımızın her alanda aktif rol alabilmesi için projeler üretiyor, engelleri birlikte aşıyoruz" dedi.

Engelli Destek Merkezimizle, Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projemizle, sosyal desteklerimizle dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz.

Bu yıl Engelliler Haftası kapsamında şehrimizin birçok yerinde çok özel programlar düzenleyerek hem dezavantajlı kardeşlerimize yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor hem de bu kardeşlerimizin sosyal yaşama daha güçlü bir şekilde katılmalarına katkı sağlayacağız.

ENGELLİLER HAFTASI ONLARCA ETKİNLİĞE SAHNE OLACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylere yönelik birçok anlamlı etkinlik düzenleyecek. Şehrimizin dört bir yanında; Empati Parkuru, Betimlemeli Film Gösterimi, Çatalhöyük Gezisi, Türk Yıldızları Gösterisi, Baba-Oğul Kampı, Günlük Şehir Turları, İstanbul Gezisi, Özel Gençler Mehter Takımı Konseri gibi birbirinden değerli programlar engelli vatandaşlarla buluşacak.